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Mattel recibió en EE.UU. casi 600 alertas sobre el desprendimiento de los imanes de sus juguetes antes de anunciar su retirada

FACUA demanda la apertura de un expediente a la empresa para evaluar la posible imposición de una sanción y requerirle el pago de los costes que suponga la movilización de los inspectores de las comunidades autónomas para retirar sus productos.

FACUA.org
España-15/08/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) se pregunta por qué Mattel ha esperado casi nueve meses para decidir la retirada de 18,2 millones de juguetes por el riesgo de desprendimiento de sus imanes, después de que en noviembre de 2006 anunciase la retirada de un

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