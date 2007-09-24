Mattel se disculpa ante China y reconoce errores en los diseños de los juguetes defectuosos
Sólo 2,2 millones de juguetes de los 17,4 millones retirados presentaban problemas relacionados con la pintura empleada.
FACUA.org
Internacional-24/09/2007
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La compañía estadounidense Mattel se disculpó hoy ante China por la retirada este verano de millones de juguetes fabricados en el país asiático después de reconocer que la mayoría de ellos presentaban defectos en el diseño original que no te