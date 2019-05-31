Mayo finaliza con una bajada interanual del 5,8% en el recibo de la luz del usuario medio
FACUA advierte de que esto no implica, ni de lejos, un nuevo escenario de precios bajos. Así, recuerda que hace sólo trece meses, en abril de 2018, la factura estuvo por debajo de los 70 euros.
FACUA.org
España-31/05/2019
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Mayo ha finalizado con una bajada interanual del 5,8% en el recibo de la luz del usuario medio, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. Así, la factura mensual con la tarifa semirregulada PVPC se situará en 70,97 euros, frente a los 75,34 euros de hac