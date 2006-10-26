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Mazda llama a revisión 3.333 MPV y Premacy en Japón por un defecto en el pestillo de las puertas

También tendrá que reparar un defecto en el sistema de control de crucero de 760 Explorer.

FACUA.org
Asia y Oceanía-26/10/2006
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El fabricante japonés de automóviles Mazda, del grupo Ford, ha llamado a revisión 3.333 coches de los modelos MPV y Premacy por un problema en el pestillo de las puertas corredizas, informaron hoy fuentes del Ministerio de Transportes de Japón.

La compañ

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