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McDonald's pagará más de 4.000 euros a una chilena que se fracturó dos dientes al morder una punta de broca oculta en una hamburguesa

Condenada por la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile.

FACUA.org
América-13/03/2008
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McDonald’s deberá indemnizar con más de 4.000 euros a una clienta chilena que se fracturó dos dientes al morder una punta de broca oculta en una hamburguesa de pollo.

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a la empresa a pagar a la afectada, Claud

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