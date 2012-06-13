Médicos de Familia rechazan la retirada de asistencia a ciertos colectivos porque "va en contra de la profesión"
Aseguran que la población inmigrante del Estado consume "muchos menos recursos sanitarios" que la población autóctona.
FACUA.org
España-13/06/2012
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El presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), Josep Basora, ha rechazado la retirada de asistencia sanitaria a ciertos colectivos que podría suponer el decreto-ley de medidas urgentes para el sostenimiento del Sistema Sanitar