Médicos sin Fronteras abre una base de operaciones en la prefectura de Miyagi
La organización ha establecido una base sanitaria en Tome, donde presta asistencia mediante equipos móviles y sigue buscando bolsas de población en situación vulnerable.
FACUA.org
Asia y Oceanía-18/03/2011
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La organización humanitaria internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) ha abierto una base de operaciones en Tome, al norte de la prefectura de Miyagui. El equipo actual, formado por doce personas, se subdivide en equipos móviles que acuden a distintos lugares donde prestar ay