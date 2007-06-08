Médicos Sin Fronteras advierte que la promesa del G-8 sobre África coincide con más protección a las patentes de los medicamentos
Oxfam señala que los 60.000 millones de dólares prometidos sólo significan en el mejor de los casos, 3.000 millones de dólares extras en ayudas hasta 2010.
FACUA.org
África-08/06/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La organización humanitaria internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) calificó hoy de «hipócrita» la aprobación por parte de los dirigentes del G-8 de un programa de 60.000 millones de dólares (44.000 millones de euros) para la lucha contra el sida