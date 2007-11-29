Medio Ambiente pide a los ayuntamientos que reduzcan el tiempo de alumbrado navideño
También apeló a los ciudadanos a utilizar la calefacción de forma responsable para ahorrar energía y reducir las emisiones contaminantes.
FACUA.org
España-29/11/2007
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La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, pidió ayer un gesto positivo a todos los ayuntamientos españoles para que reduzcan el número de días que tienen instalado el alumbrado público navideño y apeló a los ciudadanos a utilizar la c