Meltdown y Spectre: FACUA estudia acciones legales por los fallos de seguridad en ordenadores y móviles
Exige transparencia a toda la industria. De confirmarse que los parches para Meltdown provocasen una ralentización sustancial, reclamará el pago de compensaciones, la sustitución de las CPU o los equipos.
FACUA.org
España-05/01/2018
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