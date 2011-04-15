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Menos del 50% de los consumidores europeos se sienten seguros, informados y protegidos

Así lo pone de manifiesto una encuesta del Eurobarómetro publicada con ocasión de la Cumbre Europea del Consumidor 2011.

FACUA.org
Europa-15/04/2011
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Menos del 50% de los consumidores europeos se sienten seguros, informados y protegidos. Es una de las conclusiones de una encuesta del Eurobarómetro publicada con ocasión de la Cumbre Europea del Consumidor 2011 y cuyos resultados se tendrán en cuenta para diseñar y de

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