Menos del 7% de las empresas de autocares de la provincia tiene vehículos adaptados para minusválidos
FACUA Sevilla demanda a la Consejería de Obras Públicas y Transportes que establezca la obligatoriedad de eliminar las barreras en estos medios de transporte.
FACUA.org
Sevilla-29/07/2002
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Sólo cuatro de las sesenta empresas de servicios discrecionales y de alquiler de autobuses de la provincia encuestadas por la Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA dicen disponer de vehículos adaptados para minusválidos físicos. FACUA Sevilla ha