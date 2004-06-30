Mentiras
Mintieron a sabiendas quienes prometieron mayor calidad en el suministro y mejores precios con la liberalización del sector eléctrico.
Miguel Ángel Santos Genero
España-30/06/2004
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Mintieron a sabiendas quienes prometieron mayor calidad en el suministro y mejores precios con la liberalización del sector eléctrico. El que la calidad del suministro se encuentre por los suelos tiene su origen precisamente en el actual modelo de liberalización del sector, a