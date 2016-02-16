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México multa a Volkswagen con ocho millones de euros por vender coches de 2016 sin certificado ambiental

Se trata de 45.494 vehículos de las marcas Audi, Bentley, Porsche, Seat y Volkswagen.

FACUA.org
América-16/02/2016
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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México (Profepa) –la fiscalía mexicana de Medio Ambiente- ha impuesto una sanción de 168 millones de pesos mexicanos (8.035.220 euros) a Volkswagen México por vender 45.494 vehículos modelo

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