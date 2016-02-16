México multa a Volkswagen con ocho millones de euros por vender coches de 2016 sin certificado ambiental
Se trata de 45.494 vehículos de las marcas Audi, Bentley, Porsche, Seat y Volkswagen.
FACUA.org
América-16/02/2016
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México multa a Volkswagen por vender vehículos sin el certificado que acredita que cumplen las leyes en relación a las emisiones de gases contaminantes. | Imagen: flickr.com/jaxport (CC BY-NC 2.0).
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México (Profepa) –la fiscal�ía mexicana de Medio Ambiente- ha impuesto una sanción de 168 millones de pesos mexicanos (8.035.220 euros) a Volkswagen México por vender 45.494 vehículos modelo