Microsoft colaboró con la NSA en sus programas de espionaje
Ayudó a evitar su propio sistema de encriptado con el fin de que la agencia pudiera tener acceso a los chats en el portal Outlook.com y al almacenamiento en la nube SkyDrive.
FACUA.org
Internacional-12/07/2013
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Microsoft ha colaborado estrechamente con los servicios de Inteligencia de Estados Unidos, incluida la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), para permitir que pudieran acceder a las comunicaciones de sus usuarios, según ha revelado este jueves The Guardian, en base a documentos sec