Microsoft, condenado a pagar 233 millones de euros a Alcatel-Lucent
En un litigio sobre violación de patentes, el jurado da parcialmente la razón al fabricante franco-estadounidense, que reclamaba 1.112 millones de euros.
FACUA.org
América-05/04/2008
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Un jurado de San Diego (California) ordenó el viernes a Microsoft pagar 233 millones de euros (367,4 millones de dólares) al fabricante de equipamiento para telecomunicaciones franco-estadounidense Alcatel-Lucent, al darle a éste parcialmente la razón en un litigio sob