Microsoft corrige de urgencia dos vulnerabilidades críticas de Microsoft Defender e Internet Explorer
Al explotarlas se podían obtener los mismos privilegios administrativos que el usuario actual y llegar a tomar el control del sistema afectado.
Europa Press
Internacional-26/09/2019
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Microsoft ha corregido dos vulnerabilidades críticas con el envío de los correspondientes parches a todas las versiones de Windows con soporte de seguridad, una para Microsoft Defender y otra para Internet Explorer (IE), cuya vulnerabilidad ha sido explotada.
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