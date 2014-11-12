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Microsoft descubre una 'vulnerabilidad crítica' en Windows

El fallo de seguridad permite ejecutar código a terceros sin autorización del usuario. La empresa ya ha liberado un parche para hacer frente a la brecha.

Europa Press
Internacional-12/11/2014
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Microsoft ha descubierto una «vulnerabilidad crítica» que permitiría ejecutar código a terceros sin autorización del usuario. Este fallo de seguridad afecta a todas las versiones del sistema operativo desde Windows Server 2003 en adelante, pero la compañ&

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