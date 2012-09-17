Microsoft encuentra virus preinstalados en algunos de sus ordenadores en China
Ha llevado a los tribunales a tres empresas de Internet, a las que relaciona con este ataque.
FACUA.org
Asia y Oceanía-17/09/2012
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Microsoft ha detectado que algunos de sus equipos fabricados en China contenían virus instalados incluso antes de que llegasen al consumidor.
La empresa ha demandado a un conjunto de empresas de prestación de dominios de Internet por estar relacionadas con el ataque.
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