Microsoft lanza una oferta para comprar Yahoo! por casi 30.000 millones de euros
Representa un prima del 62% respecto al precio de cierre de ayer de sus acciones, según anunció la empresa de Bill Gates.
FACUA.org
América-01/02/2008
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Microsoft ha lanzado una oferta para comprar el buscador Yahoo! a un precio de 31 dólares por acción o 44.600 millones de dólares (unos 29.930 millones de euros), lo que representa un prima del 62% respecto al precio de cierre de ayer de las acciones de la empresa de contenid