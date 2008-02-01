Más noticias

Microsoft lanza una oferta para comprar Yahoo! por casi 30.000 millones de euros

Representa un prima del 62% respecto al precio de cierre de ayer de sus acciones, según anunció la empresa de Bill Gates.

FACUA.org
América-01/02/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Microsoft ha lanzado una oferta para comprar el buscador Yahoo! a un precio de 31 dólares por acción o 44.600 millones de dólares (unos 29.930 millones de euros), lo que representa un prima del 62% respecto al precio de cierre de ayer de las acciones de la empresa de contenid

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos