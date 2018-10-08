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Microsoft paraliza la actualización de octubre de Windows 10 por problemas de pérdida de archivos

La empresa insta a los usuarios que la han descargado manualmente a que no la instalen hasta que estén disponibles nuevos medios.

Europa Press
Internacional-08/10/2018
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Microsoft ha paralizado de forma temporal el lanzamiento de la actualización de octubre de Windows 10 después de que varios usuarios denunciaran un problema relacionado con la pérdida de ficheros tras la instalación del sistema operativo, por lo que la empresa ha

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