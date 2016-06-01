Mientras ignoraba la denuncia de FACUA Sevilla, el equipo de Espadas negociaba subvenciones con Ausbanc
Pineda se reunió con el alcalde para pedirle dinero. Después, sus números 2 y 3 tuvieron varios encuentros con el delegado de Ausbanc, que estuvo en prisión por corrupción en un anterior gobierno socialista.
FACUA.org
Sevilla-01/06/2016
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FACUA Sevilla considera escandaloso que, mientras ignoraban su denuncia contra el montaje Ausbanc, el alcalde socialista Juan Espadas y los máximos responsables de su equipo de gobierno negociaran el pago de subvenciones a la falsa asociación de usuarios para que or