Nuestras accionesEl Ayuntamiento reacciona con un comunicado

Mientras ignoraba la denuncia de FACUA Sevilla, el equipo de Espadas negociaba subvenciones con Ausbanc

Pineda se reunió con el alcalde para pedirle dinero. Después, sus números 2 y 3 tuvieron varios encuentros con el delegado de Ausbanc, que estuvo en prisión por corrupción en un anterior gobierno socialista.

FACUA.org
Sevilla-01/06/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Sevilla considera escandaloso que, mientras ignoraban su denuncia contra el montaje Ausbanc, el alcalde socialista Juan Espadas y los máximos responsables de su equipo de gobierno negociaran el pago de subvenciones a la falsa asociación de usuarios para que or

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos