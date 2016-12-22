Miguel Bernad, líder de Manos Limpias, queda en libertad tras pagar 50.000 euros de fianza
Bernad estaba en prisión preventiva desde abril acusado de de extorsión, amenazas y organización criminal.
FACUA.org / Europa Press
España-22/12/2016
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El propietario de Ausbanc, Luis Pineda (derecha), junto al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dejado en libertad con una fianza de 50.000 euros al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, en el marco de la causa por las presuntas extorsiones que su asociación realizó junto a Ausbanc a diversas entid