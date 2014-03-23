Miles de ciudadanos se manifiestan en Málaga contra el tarifazo del agua
Convocada por la Iniciativa Ciudadana Contra el Tarifazo del Agua, plataforma de la que forma parte FACUA Málaga, la concentración ha tenido lugar el domingo 23 de marzo.
FACUA.org
Málaga-23/03/2014
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Miles de ciudadanos se han manifestado este 23 de marzo contra el tarifazo del agua en la capital malagueña.
La Iniciativa Ciudadana Contra el Tarifazo del Agua, a la cual pertenece y actúa como portavoz FACUA Málaga, había convocado una manifestación com