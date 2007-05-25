Miles de peruanos podrían quedarse sin servicios de telefonía fija y móvil a partir del 1 de junio
Los ex usuarios de Bellsouth vienen esperando largas colas en los únicos tres locales que Telefónica ha habilitado para sustituirles unos teléfonos que no son compatibles con los servicios de la multinacional española.
FACUA.org
América-25/05/2007
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La Asociación Peruana de Consumidores (Aspec) ha denunciado que miles de usuarios podrían quedarse sin servicio de telefonía a partir del 1 de junio debido a los escasos recursos que Telefónica del Perú ha puesto a su disposición para cambiar los aparatos