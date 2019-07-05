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Miles de usuarios, estafados desde 27 páginas 'fake': detenido el ciberdelincuente más buscado de España

Lideraba una organización dedicada a la estafa a través de ventas de productos tecnológicos en webs fraudulentas que imitaban el logo y la apariencia de otras fiables. Hay al menos 2.400 víctimas.

FACUA.org / Europa Press
España-05/07/2019
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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido al ciberestafador más buscado de España, un joven leonés de 23 años –J.A.F.-, que residía en hoteles para evitar ser encontrado. Ha sido capturado mientras preparaba una est

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