Millones de servidores y dispositivos móviles, amenazados por la vulnerabilidad de Shellshock
Se trata de un agujero de seguridad recién descubierto que permite explotar el acceso de comandos a sistemas Linux y cuya extensa implantación hace prever un aumento rápido de ataques.
FACUA.org / Agencias
España-29/09/2014
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Millones de servidores y dispositivos con conexión a internet podrían estar en peligro por la vulnerabilidad de Shellshock, un agujero de seguridad recién descubierto, que permite explotar el acceso de comandos a sistemas Linux y cuya extensa implantación hace prever u