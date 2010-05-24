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'Minimulta' de 3.000 euros de la Comunidad de Madrid a Marsans por anunciar precios inferiores a los reales

FACUA advierte que sanciones como ésta fomentan la publicidad engañosa. Andalucía aplicó otra de 1.000 euros por los mismos motivos.

FACUA.org
Madrid-24/05/2010
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FACUA-Consumidores en Acción critica la minimulta de 3.000 euros impuesta por la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid a Viajes Marsans por anunciar precios inferiores a los reales.

FACUA denunció a la agencia de viajes del líder de la C

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