'Minimulta' de 3.000 euros de la Comunidad de Madrid a Marsans por anunciar precios inferiores a los reales
FACUA advierte que sanciones como ésta fomentan la publicidad engañosa. Andalucía aplicó otra de 1.000 euros por los mismos motivos.
FACUA.org
Madrid-24/05/2010
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