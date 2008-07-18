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Modificada la calificación sanitaria y el movimiento de las ganaderías de reses de lidia

Los toros no lidiados no podrán volver a su explotación si hay allí algún sospechoso de padecer una enfermedad con programa oficial de saneamiento.

FACUA.org
España-18/07/2008
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El Consejo de Ministros aprobó hoy una modificación del Real Decreto que regula la calificación sanitaria de las ganaderías de reses de lidia y el movimiento de los animales pertenecientes a éstas.

En este Real Decreto se establece un régimen de m

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