Modificada la calificación sanitaria y el movimiento de las ganaderías de reses de lidia
Los toros no lidiados no podrán volver a su explotación si hay allí algún sospechoso de padecer una enfermedad con programa oficial de saneamiento.
FACUA.org
España-18/07/2008
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El Consejo de Ministros aprobó hoy una modificación del Real Decreto que regula la calificación sanitaria de las ganaderías de reses de lidia y el movimiento de los animales pertenecientes a éstas.
En este Real Decreto se establece un régimen de m