Moratinos afirma que el continente africano es "una prioridad de la cooperación española al desarrollo"
La recién inaugurada Casa de África supone un nuevo instrumento "para fortalecer la opción africana" con "renovado impulso e ilusión".
FACUA.org
África-12/06/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, afirmó hoy durante la inauguración de la Casa de África, en Canarias, que el continente africano es «una prioridad de la cooperación española al desarrollo». En este sentido, resalt&