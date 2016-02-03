Nuestras accionesLos peatones deben sortear los coches para cruzar

Movilidad contesta a FACUA Córdoba que no coloca un paso de cebra frente a un colegio por falta de fondos

La zona del Cerrillo carece de señalización alguna a pesar de contar con un colegio y un hospital.

FACUA.org
Córdoba-03/02/2016
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FACUA Córdoba lamenta que la concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, María José Moros, no adopte las medidas necesarias para la seguridad de los peatones justificando la falta de medios económicos.

La asociación inform&

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