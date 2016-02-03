Movilidad contesta a FACUA Córdoba que no coloca un paso de cebra frente a un colegio por falta de fondos
La zona del Cerrillo carece de señalización alguna a pesar de contar con un colegio y un hospital.
FACUA.org
Córdoba-03/02/2016
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