Movistar amenaza con multas de hasta 150 euros a los clientes que cursen la baja o cambien a un plan de menor consumo antes de dieciocho meses
FACUA estudia presentar una denuncia contra Movistar por estas prácticas, al igual que ha hecho con Vodafone.
FACUA.org
España-30/03/2006
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Movistar está enviando a todos sus clientes de pospago una carta donde les informa que en un mes entrarán en vigor nuevas condiciones contractuales, la última de las cuales les amenaza con multas de hasta 150 euros si se dan de baja antes de dieciocho meses o cambian «de plan