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Movistar cobra a clientes españoles más del triple que a los británicos por conectarse a Internet desde otros países de la UE

'Atrapados por el roaming' es el título del informe de FACUA que protagoniza la portada del último número de su revista 'Consumerismo'.

FACUA.org
Europa-23/08/2009
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La compañía española Movistar llega a cobrar a una parte de sus clientes del país -los de prepago- más del triple que su filial O2 a los británicos por conectarse a Internet desde otros países de la Unión Europea (UE). La matriz francesa de

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