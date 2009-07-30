Movistar deberá compensar a la mayoría de sus clientes de Algar por una interrupción del servicio
FACUA Cádiz advierte que el abono deberá incluirse en la próxima facturación que emita la empresa.
FACUA.org
Cádiz-30/07/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA recuerda que Movistar deberá compensar a la mayoría de sus clientes del municipio de Algar, ubicado en la Sierra de Cádiz, que se han visto afectados por una interrupción del servicio que se in