Nuestras acciones

Movistar deberá compensar a la mayoría de sus clientes de Algar por una interrupción del servicio

FACUA Cádiz advierte que el abono deberá incluirse en la próxima facturación que emita la empresa.

FACUA.org
Cádiz-30/07/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA recuerda que Movistar deberá compensar a la mayoría de sus clientes del municipio de Algar, ubicado en la Sierra de Cádiz, que se han visto afectados por una interrupción del servicio que se in

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos