Movistar dice que las llamadas a Euskaltel ya no son más caras que el resto, pero su web sigue indicando lo contrario
La compañía atribuye al estudio de FACUA un supuesto error cometido en todo caso por la propia operadora al informar sobre sus tarifas.
FACUA.org
España-13/01/2008
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El estudio comparativo presentado por FACUA-Consumidores en Acción el 10 de enero indica que las llamadas desde Movistar a usuarios de Yoigo y Euskaltel Móvil son más caras que las destinadas a Vodafone, Orange y el resto de compañías. Pero el operador mó