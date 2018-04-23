Movistar empieza a cobrar dos euros por su servicio de identificación de llamadas
La compañía de telecomunicaciones ya informó de que dicho servicio dejaría de ser gratuito a partir del 19 de abril de 2018.
FACUA.org
España-23/04/2018
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Movistar ha informado de que su servicio de identificación de llamadas en teléfonos fijos pasa a costar dos euros, de manera que los usuarios de alguna de sus tarifas de fibra, que disponían de este servicio de forma gratuita, ahora tendrán que abonar dicha cantidad pa