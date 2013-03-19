Muere una niña cinco días después de atragantarse con palomitas y ser atendida en el hospital
La Consejería de Salud del Principado de Asturias ha abierto una investigación sobre los hechos.
FACUA.org
Asturias-19/03/2013
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Una niña de un año y medio de edad del pueblo de Luiña (Ibias, en Asturias) ha fallecido por problemas respiratorios tras atragantarse con palomitas de maíz y ser atendida por los servicios médicos. Los hechos ocurrieron el pasado jueves y la pequeña se e