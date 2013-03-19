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Muere una niña cinco días después de atragantarse con palomitas y ser atendida en el hospital

La Consejería de Salud del Principado de Asturias ha abierto una investigación sobre los hechos.

FACUA.org
Asturias-19/03/2013
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Una niña de un año y medio de edad del pueblo de Luiña (Ibias, en Asturias) ha fallecido por problemas respiratorios tras atragantarse con palomitas de maíz y ser atendida por los servicios médicos. Los hechos ocurrieron el pasado jueves y la pequeña se e

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