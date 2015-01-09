Multa a Honda de 70 millones de dólares en EEUU por no informar al Gobierno de los defectos de sus coches
En 2014 el organismo federal de seguridad en carretera ha impuesto un total de 126 millones de dólares en multas.
FACUA.org
Internacional-09/01/2015
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La agencia estadounidense de seguridad en carretera (NHTSA, por sus siglas en inglés), ha multado al fabricante de vehículos japonés Honda con 70 millones de dólares por no informar sobre los defectos de sus coches al Gobierno federal,