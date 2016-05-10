Multa a seis eléctricas por no facilitar un teléfono gratuito a los usuarios
Las infractoras son Comercial Eólica Suministro de Energía, Nortedison Electric, Electro Soporte Comercial y Gestión, Compañía Millarense de Electricidad, Distribuciones Eléctricas de Gistaín y Elec Vall de Boi
FACUA.org
España-10/05/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa a seis empresas suministradoras y comercializadoras de energía eléctrica por no disponer de un teléfono gratuito de atención a los usuarios, lo que supone una infracción g