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Multa a Telefónica con 3 millones por incumplir sus obligaciones en materia de coubicación de centrales

La CNMC señala que cometió una infracción grave al realizar el despliegue de su nueva red de fibra óptica en cien centrales que había declarado inviables y no informar de ello como marca la ley.

FACUA.org
España-15/05/2019
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 3 millones de euros a Telefónica por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de coubicación en centrales cabecera.

En concreto, como mínimo desde 2012, Telefónica come

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