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Multa de 15.000 euros a un supermercado por una usar la leyenda "promociones válidas salvo fin de existencias o error tipográfico"

El Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Santiago ratifica la multa impuesta por publicidad engañosa y cláusula abusiva por el Instituto Galego de Consumo.

FACUA.org
España-21/10/2008
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Un supermercado tendrá que pagar 15.000 euros de multa por dos infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios, al incluir en sus folletos publicitarios la leyenda «promociones válidas salvo fin de existencias o error tipográfico», según informa el diario

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