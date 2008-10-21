Multa de 15.000 euros a un supermercado por una usar la leyenda "promociones válidas salvo fin de existencias o error tipográfico"
El Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Santiago ratifica la multa impuesta por publicidad engañosa y cláusula abusiva por el Instituto Galego de Consumo.
FACUA.org
España-21/10/2008
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Un supermercado tendrá que pagar 15.000 euros de multa por dos infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios, al incluir en sus folletos publicitarios la leyenda «promociones válidas salvo fin de existencias o error tipográfico», según informa el diario