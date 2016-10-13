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Multa de 154.000 euros a TVE por emitir publicidad encubierta en el programa 'La Mañana'

Competencia cierra el expediente sancionador que abrió a comienzos de año: un médico invitado al programa "trató de concienciar al espectador" de que debía acudir a la clínica en la que trabajaba.

FACUA.org
España-13/10/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado a Televisión Española (RTVE) con 154.477 euros por emitir publicidad encubierta en el programa ‘La Mañana de La 1‘ a favor de la Clínica oftalmológica

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