Multa de 154.000 euros a TVE por emitir publicidad encubierta en el programa 'La Mañana'
Competencia cierra el expediente sancionador que abrió a comienzos de año: un médico invitado al programa "trató de concienciar al espectador" de que debía acudir a la clínica en la que trabajaba.
FACUA.org
España-13/10/2016
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Captura de pantalla del espacio 'Saber vivir', en 'La mañana' de La 1 por el que la CNMC abrió expediente sancionador.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado a Televisión Española (RTVE) con 154.477 euros por emitir publicidad encubierta en el programa ‘La Mañana de La 1‘ a favor de la Clínica oftalmológica