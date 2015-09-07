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Multa de 1,6 millones de euros en Reino Unido a Hugo Boss por la muerte de un niño en un probador

Al pequeño se le cayó encima el espejo del habitáculo de 120 kilos con un marco de acero y que no estaba asegurado a la pared.

FACUA.org
Europa-07/09/2015
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Un tribunal de Oxford, en el Reino Unido, ha impuesto una multa de 1,64 millones de euros (1,2 millones de libras) a la firma de moda Hugo Boss por la muerte de un niño en uno de sus probadores al caerle encima el espejo en junio de 2013, según informa el diario

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