Nuestras accionesProtección de datos sanciona a Ocio Factory Time

Multa de 200.000 por el 'spam' de 'Rico al instante', denunciado por FACUA y cientos de consumidores

Por enviar SMS sin consentimiento de los usuarios y sin dar a numerosos destinatarios un medio sencillo y gratuito para dejar de recibir publicidad.

FACUA.org
España-07/05/2012
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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto una multa de 200.000 euros a Ocio Factory Time por el spam masivo a través de SMS que realizó del concurso de televisión Rico al instante.

La empresa fue denunciada en enero d

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