Multa de 26 millones a Telefónica por imponer permanencias abusivas a empresas
La CNMC entiende que esta práctica limita 'injustificadamente' la capacidad de los clientes a cambiar de operador.
FACUA.org / Europa Press
España-04/11/2014
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto a Telefónica Móviles una sanción de 25,78 millones de euros por determinados compromisos de permanencia, incluidos en sus contratos para pequeñas y medianas empresas, que «limitan injus