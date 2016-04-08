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Multa de 300.000 euros a Net TV por exceso de publicidad en las películas de su canal Paramount Channel

En junio de 2014, Competencia ya le requirió tomar medidas para reducir el número de interrupciones publicitarias.

FACUA.org
España-08/04/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a Net TV, perteneciente al grupo Vocento, con 300.003 euros por exceso de interrupciones publicitarias en algunas películas emitidas en su canal Paramount Channel.

La CNMC ha constatado que durante la

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