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Multa de 310.000 euros a dos empresas por usar números cortos de información para servicios para adultos

Next Touch Telecom y Dataline Personal engañaban a los usuarios para incitarlos a que llamasen al 11854 y 11864.

FACUA.org
España-07/08/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 310.000 euros a dos empresas, Next Touch Telecom  y Dataline Personal por el uso inadecuado de dos números cortos (11864 y 11854), al no emplearlos para prestar el servicio de consulta telefón

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