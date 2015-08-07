Multa de 310.000 euros a dos empresas por usar números cortos de información para servicios para adultos
Next Touch Telecom y Dataline Personal engañaban a los usuarios para incitarlos a que llamasen al 11854 y 11864.
FACUA.org
España-07/08/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 310.000 euros a dos empresas, Next Touch Telecom y Dataline Personal por el uso inadecuado de dos números cortos (11864 y 11854), al no emplearlos para prestar el servicio de consulta telefón