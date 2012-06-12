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Multa de 5,4 millones a Endesa por pasar al mercado libre a 300.000 clientes sin permiso

Competencia sancionó a Iberdrola con 10 millones en febrero por hechos parecidos.

FACUA.org
España-12/06/2012
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto a Endesa una multa de 5,4 millones de euros por traspasar al mercado libre, sin recabar su consentimiento expreso, a los clientes que se habían quedado sin derecho a Tarifa de Último Recurso (TUR) y estaban siendo trans

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