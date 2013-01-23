Multa de 67 millones a Movistar por un acuerdo ilegal de no competencia con Portugal Telecom
Bruselas considera que este pacto se tradujo en precios más altos y menos opciones para los consumidores, y recuerda que cualquier persona o empresa afectada puede acudir a los tribunales y reclamar por daños y perjuicios.
FACUA.org
Andalucía-23/01/2013
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La Comisión Europea ha impuesto este miércoles una multa de 67 millones de euros a Movistar y 12,2 millones a Portugal Telecom por haber suscrito un acuerdo ilegal para no competir en el mercado ibérico de telecomunicaciones.
Bruselas considera que este pacto se traduj