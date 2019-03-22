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Multa de 7.000 euros a Espacio Living Homes, denunciada por FACUA Castilla y León por publicidad engañosa

Anunciaba viviendas en Valladolid con trastero y garaje incluidos, pero posteriormente indicaba a los posibles compradores que debían abonar un precio extra por ellos.

FACUA.org
Castilla y León-22/03/2019
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Tras la denuncia de FACUA Castilla y León, el Servicio Territorial de Economía de la Junta ha sancionado con 7.000 euros a la inmobiliaria Espacio Living Homes por haber incurrido en publicidad engañosa en la venta de una promoción de viviendas en Valladolid. La empres

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